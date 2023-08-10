GET INVOLVED

Exploring Advent with Focus on the Family!

Advent Live it 2022

From fasting to family crafts, daily devotionals to delightful traditions, take a journey through the many ways we like to celebrate Advent!

Head

Advent 2022 Adventure

Did you know that Advent is not only a time of preparation for Jesus’ birth, but also a celebration of his Spirit coming to be with us? The word advent literally means ‘coming!’ This coming of Christ can be celebrated in many ways. This month, go on our Advent 2022 adventure and walk through our list of readings and activities! 

1. Welcome to Advent 2022!

Start your Advent adventure by getting a broad understanding of the holiday. 

Visit Focus on the Family’s “Welcome to Advent” page for a general overview of the meaning, importance, and themes of Advent!  

Welcome to Advent Link: https://www.focusonthefamily.com/parenting/welcome-to-advent-2022/

Welcome to Advent

2. The Importance of Advent

Explore the historical and biblical importance of Advent in greater depth. 

Visit our “Why is Advent Important?” page to greater understand the foundations of the holiday. 

Why is Advent Important

Heart

3. Advent 2022 Devotional Series

Cultivate a heart of anticipation for Christ each week leading up to Christmas with our Advent 2022 Devotional Series!

Visit our “Advent Devotionals for Families” page and explore the themes of hope, faith, joy, and peace leading up to Christmas.

Advent Devotionals for Families

4. Make an Advent Wreath

Advent wreaths and candles have historically been tangible ways to celebrate the Christmas season and keep the focus on Jesus!

Read about the importance of the Advent wreath and candles, then visit our “Make Your Own Advent Wreath” page and make your own wreath with your family! 

Advent Wreath and Candles Importance
Make Your Own Advent Wreath

5. Bible Readings and Fasting

The Word of God is powerful and active in lives of every true believer. Meditate on these passages of scripture as you eagerly await the coming of your king!

The Bring Your Bible team would also like to encourage you to utilize the practice of fasting to further enhance your focus on Christ for Advent 2022. 

Visit our “Celebrate the Advent Season” page for scripture to read each day, then visit our “Fasting as a Spiritual Discipline” page and exchange the focus of one item in your life for the joy of focusing on Jesus. 

Advent Scripture Reading
Fasting as a Spiritual Discipline

Hands

6. Share Advent With Your Friends by Hosting a Christmas Party!

Our final challenge for you is to host a Christmas party at your school. Invite all your friends to hear about the true reason for the season while enjoying games and crafts of your own! 

Our friends over at 9 Month Mission Trip have put together a fantastic page with all the resources you could need to host a fantastic Christ-centered Christmas party at your school this year.

Throw a Christmas Party!

Tell us How it Went!

The Bring Your Bible team wants to know how it went! Send us a picture of yourself completing the December Live It Challenge and you may be featured on our Facebook and Instagram pages! 

Direct message us on social media or email us at [email protected].

Author:

Bret Eckelberry

Bret Eckelberry

Bret Eckelberry is a freelance writer with experience in program management, business analysis, and design. He loves talking about kayaking, fishing, and football. Bret and his wife live in Colorado and enjoy the mountain views!

All Articles

Yeah, these are good too…

Why It Changes everything!

The Live It Challenge presents Bring Your Bible to School Day—coming this October! This exciting event empowers Christian students to make an impact living out their faith by bringing God’s Word with them to school!

Learn More
Thanks for Joining The Movement!

Don’t miss out! Sign up to receive fun challenges, updates, and more!






Please enter your area code, followed by your phone number, mobile phone preferred. Please use numbers only, no dashes or other separators.



logo - focus on the family_LOGO white
Terms of Use
Private Policy

Copyright © 2023 Focus on the Family

Copyright © 2023 Focus on the Family

Tiktok Instagram Youtube Facebook
Terms of Use
Private Policy
GET INVOLVED
Tiktok Instagram Youtube Facebook

#bringyourbible

Contact Us

Join the Movement!

Don’t miss out! Sign up to receive fun challenges, updates, and more!






Please enter your area code, followed by your phone number, mobile phone preferred. Please use numbers only, no dashes or other separators.